18日午後11時過ぎ、福岡市西区で火事が発生。瞬く間に火元の家は火に包まれ、隣り合う住宅にも燃え移りました。騒然とする住宅街。通報を受け駆けつけた消防車の先では炎が燃えさかり、無数の火の粉が周辺に降り注いでいます。近くの住民は「結構強く舞い上がってた、火が」と話しました。火は約5時間半後に消し止められましたが、2棟がほぼ全焼しました。火事になった原因は何だったのでしょうか。火元の住人は「外の犬小屋の蚊取