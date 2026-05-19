田園地帯が広がり、風に揺れる稲穂の音が心地よく聞こえてくる栃木県上三川町。5月14日、のどかな町に異変が訪れた。いつものように農作業をしていたという男性が振り返る。【実際の画像】タトゥーをチラ見せさせていた竹前美結容疑者「目出し帽を被り、長い棒を持った若い男性がウチの敷地内をうろついていたので、『なんだね』と声をかけた。すると、小声でなにかつぶやいた後に、『頑張ってきます！』と叫んで去っていった。