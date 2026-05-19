全日本空輸（ANA）は、独自の相互利用可能空港（マルチエアポート）の適用を、5月18日をもって終了した。対象となるのは、福岡・北九州・佐賀発着と、広島・岩国発着。いずれもANAの国内線航空券かつANA便利用時に限り、予約変更ができる運賃ではマルチエアポートに指定されている空港間での相互利用に対応していた。これにより、マルチエアポートの適用空港は、東京/羽田と東京/成田、大阪/伊丹・大阪/関西・神戸間のみとなる。