「何回も口で言うのは簡単ですが、やっぱり上手くて強いベレーザを見せたいです。そのためにもう一度自分たちに何が必要かを考え、上手いだけじゃない強いベレーザを全員で見せたいと思います」日テレ・東京ヴェルディベレーザのキャプテン村松智子は５月16日のWEリーグ最終節後のセレモニーで宣言した。2011年の女子ワールドカップ優勝メンバーでクラブのレジェンド、DF岩清水梓の国内ラストマッチとして注目された一戦は、岩