「シーフード＆ミートMeetsハーゲンダッツ」ホテル インターコンチネンタル 東京ベイは、7月1日から「シェフズ ライブ キッチン」において、海鮮と肉料理を主役にしたランチ＆ディナーブッフェ「シーフード＆ミートMeetsハーゲンダッツ」を期間限定で開催する。平日限定で提供する北海道産紅ずわい蟹の食べ放題をはじめ、炙りうなぎをのせた炊き込みご飯や特選国産牛ローストビーフなど、贅沢な夏のごちそうを用意。さらに、ハーゲ