「カンタン取り付けワイヤレステレビドアホン」生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、工事不要で誰でも簡単に設置可能なドアホンである「カンタン取り付けワイヤレステレビドアホン」を5月中旬から、公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」やホームセンター、量販店などで発売する。近年、防犯意識の高まりを背景に、住宅におけるセキュリティ対策へ注目が集まっている。また、単身世帯や共働き世帯の増加によ