吉田はとにかくパフォーマンスを高めて首脳陣を納得させるしかない(C)Getty Imagesレッドソックスの吉田正尚は現地時間5月18日、敵地でのロイヤルズ戦に「5番・左翼」でスタメン出場した。第2打席で三塁打を記録しており、この日の打撃成績は4打数1安打。また、今季2度目となったスタメンでの左翼守備では、8回まで同ポジションを守っており、5回には本塁を狙ったランナーを好返球で刺すプレーもみせている。試合はレッドソック