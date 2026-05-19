漢方薬を中心とした一般用医薬品と医療用医薬品を販売するクラシエ薬品は、20代〜50代の男女を対象に「五月病に関する実態調査」を実施した。同ニュースレターでは、ゴールデンウィーク明けに心身の不調があらわれる“五月病”について、最新の傾向とライフステージごとに異なる要因を解明するとともに、漢方の視点から“五月病対策”のセルフケアを紹介する。はじめに、直近1〜2年以内の五月病経験者の割合を調べたところ、28.5％