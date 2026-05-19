AOKIは、2023年夏から暑い夏でも快適に着用できるビジネスアイテム群「エアクールシリーズ」を販売している。今回、さらに過酷さを増すことが予想される今季から新たに、「スーパーエアクールシリーズ」の展開を開始した。同シリーズは通気量100cc以上のアイテムで構成され、通気性の高さとビジネスウェア専門店ならではの仕立ての良さで過酷な夏のビジネスシーンを支える。同シリーズは、全国のAOKI店舗および公式オンラインショ