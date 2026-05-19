「DHC エルシスホワイト 240EX」マツキヨココカラ＆カンパニーとディーエイチシー（以下、DHC）は、これまでDHCの通信販売のみで販売していた“しみ・そばかす”に効く医薬品「DHC エルシスホワイト 240EX」を、全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗除く）およびマツキヨココカラオンラインストアで、5月22日から発売する。あわせて、“しみ・そばかす”を緩和し、肉体疲労時のビタミンC補給に