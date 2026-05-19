江崎グリコは、タンサ（短鎖）脂肪酸を生み出す「BifiX（ビフィックス）ヨーグルト」（タンサ（短鎖）脂肪酸を生み出すビフィズス菌BifiXとイヌリン（食物繊維）が入ったヨーグルト）ブランドから、BMIが高めの人へ向けた機能性表示食品「BifiXヨーグルトα（アルファ）」の大容量タイプを、5月25日から、全国のスーパー、ドラッグストアで発売する。今回新発売する大容量タイプは、＜ほんのり甘い・脂肪ゼロ＞と＜プレーン砂糖不