自民党のデジタル社会推進本部は19日、デジタル関連の政策提言「デジタル・ニッポン2026」を発表しました。マイナンバーカード取得の義務化やブロックチェーンを活用した新たな金融決済網の整備などを盛り込んでいて、政府の「骨太の方針」にもこの提言を反映させたいとしています。提言ではまず「デジタルの恩恵を全ての国民が感じることができる社会を目指すべき」として、マイナンバーカードの取得義務化を盛り込みました。ただ