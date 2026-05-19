JR西日本では、夏のご利用が多い時期の「サンライズ瀬戸（高松〜東京）」「サンライズ出雲（出雲市〜東京）」の上り一部寝台について、1ヵ月前の一般発売よりも早く座席を確保できるプラン「サンライズエクスプレスで行く 東京への旅」をtabiwaトラベルで発売する。対象列車および区間は、「サンライズ瀬戸」が高松→東京（全区間）、「サンライズ出雲」が出雲市→東京（全区間）となる。下り（東京発）には設定しない。サンライズ