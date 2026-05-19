◇プロ野球セ・リーグ 広島-DeNA(19日、マツダスタジアム)広島が4回にモンテロ選手のタイムリーで2点を先制しました。相手先発・竹田祐投手を打ちあぐねていた広島打線。4回に1死から菊池涼介選手が四球を選び出塁すると、続く3番・小園海斗選手がライトへのヒットで続き、1、2塁のチャンスを作ります。すると4番・坂倉将吾選手はボテボテのファーストゴロ。その間にランナーがそれぞれ進塁し、続いて5番・モンテロ選手が低めのス