ドムドムフードサービスが運営するドムドムハンバーガーは、5月28日から、期間限定の新メニュー「ケバブバーガー」を全国の店舗で販売する。5月の新商品の「ケバブバーガー」はジューシーなドムドムのパティが2枚入り、そこにざく切り野菜がごろごろ入った、具沢山トマトソースを合わせた。肉のボリュームとトマトソースからほんのり香るスパイスと、シャキシャキの千切りキャベツで、まさに「屋台めし」のドムドム流「ケバブ」と