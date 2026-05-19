『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「『パンチ君』のサル山で規制強化事件を受けて新ルール」についてお伝えします。◇◇◇オランウータンのぬいぐるみを抱える姿で一躍有名になった子ザルの「パンチくん」が暮らすサル山。この場所では17日、着ぐるみ姿の男がサル山に侵入。園の業務を妨害した疑いで、自称アメリカ国籍の男2人が警察に逮捕されました。この事件を受け、新たな動きがありました。園は侵入防止