これまで数え切れないほどドラマの題材になってきた、タイムスリップもの。放送中の連続ドラマでも『リボーン〜最後のヒーロー〜』『君が死刑になる前に』『刑事、ふりだしに戻る』『時光代理人』など、登場人物がタイムスリップしまくり。使い古された設定なのにウケるのはなぜか、漫画家でテレビウォッチャーのカトリーヌあやこさんに聞いた。「前クールの『リブート』は、顔を変えて別の人生を生きる“やり直しもの”でした