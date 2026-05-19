不二家は、30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とコラボした商品を、全国の不二家洋菓子店で6月1日〜30日の期間、販売する。全国に洋菓子店を展開する不二家は、今年にデビュー30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とコラボレーションする。不二家洋菓子店でコラボ商品を発売するほか、ショッパープレゼントや店内アナウンス、店頭ムービー、店頭ペコちゃん人形がポムポムプリン風