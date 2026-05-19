2人の子供が手をつないで向かったのは、潮の引いた神奈川・逗子市の海。潮干狩りをしているのではなく、とっているのは高級食材としても知られるムラサキウニです。しかも、訪れた人からは「いっぱいとれました！」「宝探しみたいですごくおもしろい」などの声が聞かれます。足元にゴロゴロいますが、「大漁でうれしい！」というわけでもないんです。735style 副会長・上野直人さん：磯焼けになっている状況。藻場の再生を目的とし