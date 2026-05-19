5月18日、Mrs. GREEN APPLEの冠番組『テレビ×ミセス』（TBS）に人気グループ『M!LK』がゲスト出演。ミセスの3人と大ヒット曲『好きすぎて滅！』のコラボパフォーマンスを披露し、2組のファンから歓喜の声が多く寄せられた。【写真】「もはやハイヒール」M!LKと共演したミセス大森の衝撃“厚底ブーツ”大森元貴の“厚底ブーツ”コラボに際して、ミセスの3人はM!LKの衣装チームが特別に用意した衣装を着用。ボーカルの大森元貴