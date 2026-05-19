新潟県出身の歌手・小林幸子が１９日、同県長岡市の山古志地区にある「小林幸子田」で、山古志小学校の児童らとともに恒例となった田植えを行った。また、故郷の農業支援のために立ち上げた「幸せプロジェクト」とセブン−イレブン、東京農業大学がタッグ。地方創生への新プロジェクトも始動した。２年ぶりとなった「小林幸子田」での田植えに「やっぱりうれしい。本当に親戚のところへ帰ってきた気がします」と笑顔で語った。