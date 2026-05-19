69歳の女性が殺害され、16歳の少年4人と指示役とみられる20代の夫婦が逮捕された事件。取材を進めると、指示役夫婦の素顔が見えてきました。十字架のネックレスを身に付け、笑顔で自撮りをする女。栃木・上三川町の強盗殺人事件で指示役の1人とみられている竹前美結容疑者（25）です。美結容疑者の小学校時代の文集には「私は『自分を表現すること』『相手を大切にすること』『元気に体づくりをする』ということの3つのことを学び