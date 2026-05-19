女性2人の遺体が見つかった住宅＝19日午後7時3分、兵庫県たつの市19日午前10時半ごろ、兵庫県たつの市の住宅で、女性2人が血を流した状態で死亡しているのを安否確認のために訪れた警察官が見つけた。捜査関係者などによると、2人の遺体の上半身にそれぞれ複数の刺し傷があり、凶器が見つかっていないことから、県警は事件に巻きこまれた可能性があるとみて捜査を始めた。県警によると、死亡したのはこの住宅に住む田中澄恵さ