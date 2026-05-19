ボートレース宮島の「サントリー杯」は4日目を終えた。ただ今、売り出し中の小林甘寧（22＝広島）が地元宮島で初めて準優に乗ってきた。「回りすぎの感じはあったけど足は悪くない。明日（5日目）は雨で気象条件が変わるので、しっかり合わせたいですね」。これで鳴門→若松に続いて3節連続準優進出となったが優出は未経験。「地元で優勝戦に乗りたい。予選はダッシュ戦で通したけど準優は枠なり。3コースから勝負します」