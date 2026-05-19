梅酒用の「白加賀」の初もぎ。できは良好という＝１９日、曽我梅林初夏の訪れを告げる梅の初もぎが１９日、県内有数の産地である小田原市の曽我梅林で行われた。今年は梅酒用の「白加賀」の生育が順調で、大ぶりの実が期待できそうだという。曽我梅林は戦国時代に小田原北条氏が糧食として栽培したのが起源とされ、白加賀のほか梅干し用の「十郎」「南高」などが植えられている。市梅研究会によると、十郎は開花が例年より１