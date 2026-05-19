【漫画】本編を読む【怖い場面あり、苦手な人は閲覧注意！】人気ホラー作家・背筋氏による傑作を、桃井ゆづき氏が圧倒的な画力でコミカライズした『穢れた聖地巡礼について』（桃井ゆづき：著、背筋：原作/KADOKAWA）。2巻では、1巻で提示された「ヤラセ」と「本物」の境界線がさらに曖昧になり、読み手を底知れぬ恐怖へと引きずり込んでいく。元オカルト雑誌の編集者で今はフリー編集者の小林は、イケメンYouTuberのチャンイ