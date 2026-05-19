森保一監督率いるサッカー日本代表の前田遼一コーチ（４４）が１９日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）のメンバー入りしたかつての教え子について語った。元日本代表ＦＷの前田コーチは、２０００年に当時Ｊ１の磐田でプロキャリアをスタートさせ、０９年から２年連続でリーグ得点王に輝いた。代表でも３３試合１０得点を挙げたストライカーで、現役引退後の２１年には磐田のＵ―１８チームでコーチ、翌年には監督に就任。同時期