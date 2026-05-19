チーム設立６年目になる「エンジョイベースボール春日部」。現在の部員は4９人にもなった。令和の時代に保護者に支持され、多くの子ども達が集まるチームになった理由はどこにあるのだろうか？代表を務める矢田部義行さんに話を聞いた。＜野球をやりたい子、やらせたい保護者はたくさんいる＞--チームを創設した経緯から教えてください。息子が在籍していた別のチームでコーチをしていたのですが、前々から怒声罵声や長時間練習に