通信カラオケ・JOYSOUNDでは、新YouTube番組『バーチャルうたじまん』を、JOYSOUND公式YouTubeチャンネル「JOYSOUND CHANNEL」でスタートする。初回配信は26日22時から。毎回5人のVTuberが集結し、歌とトークで“ガチンコ勝負”を繰り広げる。(左から)百花繚乱、花奈澪○5人のVTuberが“歌のチカラ”を披露同番組は、JOYSOUNDが提供する配信者向けカラオケサービス「カラオケJOYSOUND for STREAMER」を活用。本格カラオケで歌う“