大相撲夏場所１０日目（１９日、東京・両国国技館）、藤凌駕（２３＝藤島）が幕内時疾風（２９＝時津風）を力強く押し出して８勝目（２敗）。幕内で初めて勝ち越しを決めた。取組後は「相手に何もさせずに、一気に前に出るのが自分の相撲だと思っている。中に入らせないというか、自分の足を止めないのが一番。勝ち越し？意識はするけど、それは二の次。自分の相撲を取るのが最優先なので」と納得の表情を浮かべた。藤凌駕