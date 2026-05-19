5月17日、ニホンザル「パンチくん」の展示で話題の市川動植物園（千葉県・市川市）で、自称米国籍の男がサル山に侵入する事件が発生した。同園は17日午後1時過ぎに更新したXで、《本日10:50頃、サル山内に侵入者がありました。当該侵入者を含む2名を、警察官に引き渡しましたのでお知らせします》と報告。翌日の投稿では、猿に異常は発生していないことを伝えたほか、サル山の観覧規制エリア拡大などの措置を講じ、園内部ではサル