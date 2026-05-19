◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月１９日、美浦トレセンスイートピーＳ６着から臨むミツカネベネラ（牝３歳、美浦・鈴木伸尋厩舎、父モーリス）は好気配が漂う。オークストライアルはデビュー以来初めての逃げの競馬。これまではテンション面が課題だったが、鈴木伸尋調教師は「普通の競馬ができた」とレース内容を評価する。メンタル面は「落ち着いている」と中間も気配はいい。