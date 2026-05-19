中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京5月19日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は19日の記者会見で、ドイツでナチス党員籍検索ツールが公開され、ナチスの犯罪に対する議論が再燃している一方、日本では東京裁判の公正性を否定し、覆そうとする声があるとの質問に対し、歴史の歪曲（わいきょく）と犯罪の隠蔽（いんぺい）で寛容と信頼は得られないと強調、日本は歴史の罪責を深く反省し、実際の行動に