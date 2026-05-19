映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（22日日米同時公開）ジャパンプレミアが19日、東京・六本木ヒルズアリーナで行われ、ペドロ・パスカル（51／マンダロリアン役）、ジョン・ファヴロー監督（59）が登壇した。【写真】素敵！笑顔をみせるペドロ・パスカル＆ジョン・ファヴロー監督本作は、2019年『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、約7年ぶりに劇場公開される『スター・ウォ