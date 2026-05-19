◇プロ野球パ・リーグ日本ハム-楽天(19日、エスコンフィールドHOKKAIDO)初回に楽天・辰己涼介選手の先制ソロを浴びていた日本ハム。2回には打者一巡の猛攻で反撃に成功しました。先頭のレイエス選手がヒットで出塁すると、続く郡司裕也選手は対する楽天の先発・荘司康誠投手の3球目のツーシームをとらえます。打球はそのままレフトスタンドに飛び込む逆転2ランとなりました。後続はゴロとされるも、ここから2者連続の四球とヒッ