「外洋大水槽」で泳ぐマイワシの大群（奥）などの魚たち＝19日午後、福岡市のマリンワールド海の中道福岡市の水族館「マリンワールド海の中道」で19日、メインスポットの九州南部の温暖な海を再現した「外洋大水槽」に、約1万5千匹のマイワシが新たに仲間入りした。元から飼育されていたマイワシと合流し、パワーアップした群れの姿に訪れた人たちから大きな歓声が上がった。マイワシは愛媛県から活魚トラックで輸送。バケツリ