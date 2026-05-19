韓国を訪れている高市首相は、李在明大統領と首脳会談を行い、中東情勢を踏まえてエネルギー安全保障の分野で協力を強化する方針で一致しました。韓国・李在明大統領「最近の中東状況から生じたサプライチェーンとエネルギー市場の不安定性について、両国間の緊密な協力の必要性がさらに高まったという点で共感しました」高市首相「今、国際社会が激動し、世界全体が不安定化している中で、こうして日韓の首脳がシャトル外交により