報道番組で街頭インタビューに応じる女性が、実はアイドルだった！当人が投稿したSNSが一気に万バズを超え、話題を呼んでいます。【動画】報道番組の街頭インタビューに答える「むい」さん…現役アイドルです！笑「これが今流行りの街頭インタビューか」と、自身の出演シーンを投稿したのは、アイドルグループ「きゅんタヒに一生を!?」の「むい」さんです。千葉・市川市動植物園で5月17日、外国人がサル山に着ぐるみで侵入。逮捕さ