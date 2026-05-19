ちいさなモーターホームの世界を「軽バン」で実現！晴天に恵まれた2026年5月9・10日の2日間、アウトドアイベント「FIELD STYLE TOKYO（フィールドスタイル東京） 2026」が、東京ビッグサイト（東京都江東区）にて開催されました。匠の技を駆使した木工＆内装職人が手掛けるカスタムブランド「CRAFTPLUS（クラフトプラス）」は、6種類の国産車をベースとした“クラフトカー”を提案。レトロモダンなデザインや木の温もりを活か