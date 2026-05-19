私はユミエ（40代）。夫・タクマ（40代）と高校生の娘・ミウの3人暮らしです。娘はもうすぐ最後の体育祭があり、かなり気合いを入れているようで、実家への帰省中に娘が私の母（70代）を誘いました。母は高齢なため、こちらに来るのは無理だろうと思っていましたが、なんと新幹線で6時間かけて来てくれると言うのです。私も娘もとても喜んでいましたが、そんな雰囲気に水を差すことになったのが義母と夫。「母のために食事会を開き