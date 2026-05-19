＜ブリヂストンレディス 事前情報◇19日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞国内女子ツアーの練習日、練習グリーンで見慣れない緑のパターが並んでいた。米国男子ツアーのミンウー・リー（オーストラリア）が今年2月から投入しているオデッセイの『TRTL（タートル）』シリーズだ。多くの選手が興味津々にボールを転がしたが、パターの名手・青木瀬令奈は即実戦投入しそうだ。【写真】構えると