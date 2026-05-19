＜ブリヂストンレディス 事前情報◇19日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞大会を主催するブリヂストンと契約を結ぶ宮里藍が、公式練習日の19日に『次世代ゴルファートークセッション』に参加した。これは毎年行われている“恒例行事”で、アマチュア、若手プロからの質問に、宮里が自身の経験もふまえて答えるというもの。選手たちにとって貴重な場で、この日はプロ3人、アマチュア4人が出