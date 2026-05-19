三重県津市で山林火災。現在も延焼中です。火事があったのは津市美杉町の山林で、きょう午後3時20分ごろ、地元の消防団員から「山から煙が上がっている」などと119番通報がありました。消防車12台が出動し、消火活動にあたっています。消防によりますと、火元は住宅からおよそ2キロの場所で、今のところけが人の情報はありません。火元への道が狭く、消防車は現場まで近づけないため、タンクを背負った隊員が歩いて山を登っていま