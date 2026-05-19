自民党は、マイナンバーカードの取得義務化を検討するよう、政府に求める提言をまとめました。自民党の提言は、デジタルの恩恵を全国民が感じられる社会の実現を目指すため、前提として国民全員のマイナカード取得が必要だとして、カード取得を「罰則なしで義務化」するための検討を政府に求めています。また、物価高に対応した家計支援など、迅速な現金給付の重要性が高まっていると指摘し、公金受け取り口座の登録義務化なども検