韓国を訪問中の高市総理は李在明大統領と首脳会談をおこない、エネルギー安全保障の分野での協力を具体化していくための政策対話を立ち上げることで一致しました。互いのふるさとを行き来した両首脳ですが、会談終了後、政権幹部の1人は「かつてないシャトル外交だ」と話し、両氏の個人的な信頼関係の構築に手応えを感じていました。高市総理「シャトル外交を間を置かずに実施できたことで、大統領と私の友情と信頼関係が一層強ま