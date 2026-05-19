鶏もも肉と卵が「ダブル高騰」で、ランチの定番・親子丼にも影響が出そうです。農林水産省によりますと、5月11日から13日に全国のスーパーなどで販売された鶏もも肉の平均価格は100グラムあたり154円で、2003年の調査開始以降の最高値となりました。世界的な需要の高まりで輸入鶏肉価格が上昇し、それに伴い国産価格もあがっているということです。卵1パックの平均小売価格は309円で、3月に記録した最高値と同じ水準の高値が続いて