【ワシントン共同】トランプ米大統領が、くら寿司の米国子会社の株式を取得していたことが19日、分かった。米政府倫理局が公開したトランプ氏の申告書類によると、取得額は100万ドル（約1億6千万円）超〜500万ドルの範囲内。