木原官房長官は１９日の記者会見で、相次ぐクマの出没を受け、クマとの遭遇を回避する「６か条」をまとめ、今月下旬からインターネットや新聞で広く周知すると明らかにした。６か条では、山菜採りで山に入る人などを念頭に「１人で行動しない」「早朝・夕刻は避ける」「ラジオや鈴を鳴らし続ける」などと注意を喚起している。木原氏は、会見に先立つ関係閣僚会議でクマとの遭遇防止や住民の安全確保などに「一段ギアを上げて