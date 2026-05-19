◇パ・リーグ楽天―日本ハム（2026年5月19日エスコンF）楽天・荘司康誠投手（25）が突然の制球難。押し出し連発で失点を重ねた。1点リードの2回に郡司の2ランで逆転を許すと2四球と安打で1死満塁のピンチを招いた。この場面で水野に押し出し四球を与えて3点目を失うと2死からさらに清宮幸にも2つめの押し出し四球を与えて4失点してしまった。荘司はこの試合まで7試合46イニングを投げて四球はわずか7だったが、突然