「阪神−中日」（１９日、倉敷マスカットスタジアム）阪神のドラフト１位・立石正広内野手（創価大）がデビュー戦の第１打席の初球にプロ初安打を放ったが、“お兄ちゃん”たちも黙っていなかった。三回１死で兄貴分の森下が中前打。続く佐藤輝は右中間へ１２号２ランを放り込んだ。すると大山も右前打。３番の森下から４人連続でドラフト１位が並ぶ中、序盤のうちに全員がＨランプをともした。